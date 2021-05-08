«У народа крыша едет». Московский ресторан устроил вечеринку под военные песни и слова Левитана

Московский клуб-ресторан Balagan ко Дню Победы устроил тематическую вечеринку. Сотрудники и официанты были одеты в военную форму — они вышли к гостям в пилотках и с подносами в руках. Журналистка и общественный деятель Ксения Собчак не оценила такой поступок.

Она опубликовала видео из ресторана в своем Telegram-канале.

«Совсем у народа крыша едет», — написала она под роликом.

На кадрах видно, что несколько официантов стоят на верхнем этаже ресторана с подносами в руках. Они одеты в солдатскую форму и пилотки, при этом к ресторане звучит запись с объявлением Юрия Левитана о победе 9 мая 1945 года.

После этого начинает играть песня «Смуглянка», а официанты под аплодисменты и одобрительные выкрики публики спускаются в зал.

Собчак также показала, что происходило дальше: на кадрах видно, как два сотрудника в военной форме за барной стойкой танцуют под «День Победы». Льву Лещенко на записи активно подпевают посетители ресторана.