Дачникам рассказали, что сеять в августе

В августе лучше всего сеять пекинскую капусту. Делать это можно в разные сроки, но последний летний месяц является самым удачным. Об этом рассказал агроном Алексей Володихин.

«Перед посевом почву желательно удобрить — внести одно ведро перегноя или компоста и по одной столовой ложке аммиачной селитры, двойного суперфосфата и сульфата калия на один квадратный метр», — написал агроном в своем Telegram-канале «Мой урожай | Сад. Огород. Цветы».

По словам Володихина, высевать семена необходимо сразу в открытый грунт — на глубину одного сантиметра по схеме 40×40 сантиметров. Лучше всего это делать в первых числах августа. Как отметил специалист, сеять можно и чаще, с шагом 20 сантиметров, но между рядами нужно оставить те же 40 сантиметров.

«Когда кочаны подрастут и начнут соприкасаться друг с другом, срезать каждое второе растение. Недозревшие кочаны не будут долго храниться, но они очень вкусные и сочные — их смело можно использовать для салатов», — подчеркнул Володихин.

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