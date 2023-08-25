Происшествия 25 августа 2023, 10:45 Около 70 тысяч жителей Владивостока остались из-за циклона без электричества Прокуратура Владивостока: около 70 тысяч жителей города остались без света Прокуратура Приморского края / Telegram

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Аварийные отключения электроэнергии возникли по всей территории Владивостока. Из-за южного циклона без света осталось около 70 тысяч жителей города, сообщила прокуратура Приморья в своем Telegram-канале.

«Аварийные бригады сетевой организации незамедлительно приступили к аварийно-восстановительным работам. Электроснабжение части абонентов уже восстановлено», — заявила прокуратура.

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Из-за штормового предупреждения руководство города остановило движение трамваев и перекрыло федеральную дорогу «Уссури». Вода от ливня затопила транспортные линии и отдельные дворы.

«Оперативное восстановление электроснабжения поставлено в прокуратуре на контроль. Проверки продолжаются, по их результатам прокуратура примет необходимый комплекс мер реагирования», — отметили в органах.

Ранее мощные грозы вызвали отключения электричества по всей Новосибирской области. Аварии произошли в 40 населенных пунктах, в общей сложности без света осталось около 43 тысяч человек.