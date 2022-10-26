Членам семей мобилизованных предложили разрешить бесплатный проезд в транспорте | 360°

Общество 26 октября 2022, 08:30 Членам семей мобилизованных предложили разрешить бесплатный проезд в транспорте Волынец: членам семей мобилизованных нужно разрешить бесплатный проезд в транспорте РИА "Новости"

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Членам семей мобилизованных россиян нужно сделать бесплатным проезд в общественном транспорте. С такой инициативой выступила детский омбудсмен Татарстана, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец, сообщил RT.

Обращение с предложением Волынец направила на имя главы Минтруда России Антона Котякова. В своем письме уполномоченный указала на необходимость усилить соцподдержку семей мобилизованных и призвала министра поддержать инициативу и разработать законопроект об этом.

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По мнению Волынец, у второго родителя и для детей до 18 лет или до окончания их обучения в общеобразовательной организации должно быть право на бесплатный проезд в трамвае, троллейбусе, метро, городских, пригородных и внутрирайонных автобусах, а также в электричках.

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Накануне Росимущество сообщило, что все мобилизованные арендаторы федерального имущества получат отсрочку по коммунальным платежам до конца срока службы, в это время их счета закроет ведомство.