Росимущество оплатит коммунальные платежи мобилизованных арендаторов | 360°

25 октября 2022, 15:26
Росимущество оплатит коммунальные платежи мобилизованных арендаторов
Росимущество оплатит коммунальные платежи мобилизованных арендаторов до конца срока службы
Мобилизованные арендаторы федерального имущества получат отсрочку в оплате коммунальных платежей до конца срока службы, в это время их счета закроет Росимущество. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
«В период оказания добровольного содействия Вооруженным силам России или прохождения военной службы Росимущество самостоятельно оплатит коммунальные платежи добровольцев или мобилизованных арендаторов федерального имущества», — отметили в пресс-службе.
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Добровольцы и мобилизованные граждане также получат возможность без штрафных санкций разорвать соглашения об аренде федерального имущества, написал RT.
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Право на получение мер поддержки имеют индивидуальные предприниматели и физические лица. Его также предоставят юридическому лицу, руководителем и единственным учредителем которого является один человек.
Ранее депутат Госдумы Нина Останина предложила не учитывать выплаты мобилизованных при оценке среднего дохода семьи, чтобы они не потеряли право на получение социальных льгот.
Частичная мобилизация в РФ
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