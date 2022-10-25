Росимущество оплатит коммунальные платежи мобилизованных арендаторов | 360°

Общество 25 октября 2022, 15:26 Росимущество оплатит коммунальные платежи мобилизованных арендаторов Росимущество оплатит коммунальные платежи мобилизованных арендаторов до конца срока службы РИА "Новости"

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Мобилизованные арендаторы федерального имущества получат отсрочку в оплате коммунальных платежей до конца срока службы, в это время их счета закроет Росимущество. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В период оказания добровольного содействия Вооруженным силам России или прохождения военной службы Росимущество самостоятельно оплатит коммунальные платежи добровольцев или мобилизованных арендаторов федерального имущества», — отметили в пресс-службе.

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Добровольцы и мобилизованные граждане также получат возможность без штрафных санкций разорвать соглашения об аренде федерального имущества, написал RT.

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Право на получение мер поддержки имеют индивидуальные предприниматели и физические лица. Его также предоставят юридическому лицу, руководителем и единственным учредителем которого является один человек.

Ранее депутат Госдумы Нина Останина предложила не учитывать выплаты мобилизованных при оценке среднего дохода семьи, чтобы они не потеряли право на получение социальных льгот.