Общество 27 марта 2023, 18:07 Член совета Госдумы Поярков назвал электронную версию паспортов гораздо безопаснее бумажной

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Член экспертного совета Государственной Думы по цифровой экономике Арсений Поярков в разговоре с телеканалом «Звезда» заявил, что электронная версия паспорта, в некотором роде, является более безопасной, чем бумажная.

Эксперт отметил, что в ближайшие годы весь документооборот в России перейдет в «цифру».

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«Паспорт как „бумажка“ остался с давних времен и является, фактически, рудиментом. „Бумажка“ обладает целым рядом неприятных свойств — ее можно потерять, ее достаточно легко подделать и она требует времени на проверку», — добавил Поярков.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил подготовить проект указа по использованию цифрового удостоверения личности россиянина.