27 марта 2023, 13:30
Проект с указанием случаев предъявления цифрового удостоверения вместо паспорта подготовят к 1 мая
Путин распорядился к 1 мая разработать указания о предъявлении цифрового удостоверения
Президент России Владимир Путин поручил подготовить проект указа, который предусматривает случаи предъявления цифрового удостоверения личности вместо паспорта. Поручение главы государства должны выполнить к 1 мая, сообщила пресс-служба Кремля.
Работу над проектом поручили правительству совместно с МВД и ФСБ. В документе должны перечислить случаи и порядок предъявления цифрового удостоверения личности, которое россияне могут получить с помощью мобильного приложения единого портала государственных и муниципальных услуг.
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Ответственными за проект назначили премьер-министра России Михаила Мишустина, главу ФСБ Александра Бортникова и министра внутренних дел Владимира Колокольцева.
Предложение главы Минцифры Максута Шадаева ввести цифровое удостоверения личности, которое можно подтвердить с помощью «Госуслуг», президент поддержал в середине февраля этого года.
Шадаев сообщил, что в 80% «бытовых случаев» это позволит россиянам использовать смартфон вместо оригинала паспорта. По его словам, технологию согласовали с Федеральной службой безопасности.
«Конечно, такие сервисы в большой степени востребованы, и нужно ускорить их внедрение», — заметил в ответ глава государства.
Россия
Владимир Путин
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