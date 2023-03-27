Общество 27 марта 2023, 13:30 Проект с указанием случаев предъявления цифрового удостоверения вместо паспорта подготовят к 1 мая Путин распорядился к 1 мая разработать указания о предъявлении цифрового удостоверения РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин поручил подготовить проект указа, который предусматривает случаи предъявления цифрового удостоверения личности вместо паспорта. Поручение главы государства должны выполнить к 1 мая, сообщила пресс-служба Кремля.

Работу над проектом поручили правительству совместно с МВД и ФСБ. В документе должны перечислить случаи и порядок предъявления цифрового удостоверения личности, которое россияне могут получить с помощью мобильного приложения единого портала государственных и муниципальных услуг.

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Ответственными за проект назначили премьер-министра России Михаила Мишустина, главу ФСБ Александра Бортникова и министра внутренних дел Владимира Колокольцева.

Предложение главы Минцифры Максута Шадаева ввести цифровое удостоверения личности, которое можно подтвердить с помощью «Госуслуг», президент поддержал в середине февраля этого года.

Шадаев сообщил, что в 80% «бытовых случаев» это позволит россиянам использовать смартфон вместо оригинала паспорта. По его словам, технологию согласовали с Федеральной службой безопасности.

«Конечно, такие сервисы в большой степени востребованы, и нужно ускорить их внедрение», — заметил в ответ глава государства.