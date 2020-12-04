Член ОНФ назвала города России, не уступающие по благоустройству Москве
Член Центрального штаба ОНФ Светлана Калинина рассказала, у каких городов самый высокий в России уровень благоустройства, пишет РИА ФАН.
Она подчеркнула, что жители сами должны способствовать облагораживанию городов и населенных пунктов. По словам Калининой, важно контролировать процесс и следить за действиями глав муниципалитетов. Она заметила, что не только столица может похвастаться хорошим состоянием улиц и развитой инфраструктурой, сообщил «Царьград».
«В России есть другие субъекты, благоустройство которых не хуже столичного. Это Казань, Тюмень, Благовещенск, Калининград, Калуга, Брянск», — уточнила член штаба.
Ранее сообщалось, что физкультурно-оздоровительный комплекс планируют построить в микрорайоне Шевченко в Севастополе.