Физкультурно-оздоровительный комплекс построят в Севастополе

На первом этаже нового спортивного объекта откроется универсальный игровой зал, в том числе для инвалидов. На втором уровне появятся тренажерный зал и зал общей физической подготовки.

ФОК построят для проведения учебно-тренировочных занятий и соревнований местного уровня по баскетболу, волейболу, теннису, настольному теннису, бадминтону, мини-футболу, ринг-теннису. Также в комплексе будут проводиться физкультурно-оздоровительные занятия.

Залы рассчитаны на 81 спортсмена и 150 зрителей. Площадь спорткомплекса — 3,1 тысячи квадратных метров.

Срок сдачи объекта по контракту — февраль 2022 года. При этом подрядчик планирует завершить строительство раньше.

Строители разрабатывают котлован, часть этой работы уже выполнена. Подрядчик начинает разбивать свайное поле.

Проект включает и благоустройство территории, мощение тротуаров, устройство пешеходных дорожек, площадок для отдыха, спортивных площадок, а также создание парковки на 94 машины.