Общество 14 января 2023, 15:46 «Ленком» сообщил дату прощания с актрисой Инной Чуриковой Директор театра «Ленком» Варшавер озвучил дату и место прощания с актрисой Чуриковой

Читать 360tv в

Директор театра «Ленком» Марк Варшавер сообщил, что прощание с народной артисткой СССР Инной Чуриковой состоится в «Ленкоме» во вторник, 17 января. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Вот такое горе случилось час назад: скончалась выдающаяся актриса Инна Чурикова», — сказал Варшавер в беседе с агентством.

Реклама

При этом он добавил, что сейчас театр договаривается с администрацией Новодевичьего кладбища о выделении места для захоронения актрисы.

Реклама

О смерти актрисы Инны Чуриковой стало известно днем 14 января. Ей было 79 лет. Народная любимица скончалась в одной из столичных больниц. Подробностей в театре не сообщили.

За всю карьеру актриса снялась более в чем 40 фильмах, в том числе девяти лентах своего супруга, режиссера Глеба Панфилова. За многие театральные и киноработы Чурикову отметили государственными и общественными наградами, премиями и призами. Ее удостоили орденом «За заслуги перед Отечеством».

Последними работами в театре «Ленком» были роли в спектаклях «Аквитанская львица» и «Ложь во спасение». Также Чурикова выступала в Театре Наций, где играла королеву Елизавету в спектакле «Аудиенция».