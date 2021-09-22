Число жертв ковида в России превысило 200 тысяч

За последние сутки в России подтвердились 19 706 случаев COVID-19. Выздоровели 16 102 человека, скончались 817. За весь период пандемии от ковида умерли 200 625 человек.

Больше всего новых случаев в Москве (+1991), Санкт-Петербурге (+1521), Московской области (+986). Таким образом, всего в стране выявили 7 333 557 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии удалось вылечить 6 542 213 пациентов. В Подмосковье сделали уже 11 402 927 тестов на ковид.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что заболеваемость COVID-19 повышается в 36 регионах, отмечен интенсивный рост.

Глава ведомства Анна Попова призвала обеспечить готовность всех систем для того, чтобы снизить интенсивность подъема заболеваемости.

«Мы видим рост впервые за восемь недель, девятая неделя дает рост — и сразу на 6,8%. То есть рост интенсивный», — заявила Попова.

На прошлой неделе в Роспотребнадзоре говорили, что в фазе роста заболеваемости находятся 11 субъектов. Однако за последние дни к ним добавились еще 25 регионов.

Попова объяснила, что это связано в том числе с сезонным фактором. По ее словам, заболеваемость ковидом и ОРВИ растет в сентябре.