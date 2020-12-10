Число жертв COVID-19 в России превысило 45 тысяч

За прошедшие сутки в России от последствий заражения коронавирусом умерли еще 562 человека. Общее число жертв болезни достигло 45 280, сообщил оперштаб по борьбе с пандемией.

Российские медики выявили за сутки 27 927 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. У 5283 человек нет никаких симптомов болезни. С марта в РФ зафиксировали 2 569 126 случаев заражения коронавирусом.

Первые три места по числу ежесуточно выявляемых случаев заболевания занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область с показателями 6730, 3774 и 1351 соответственно. Далее идут Нижегородская область (+499) и Карелия (+433).