Число желающих привиться от ковида выросло после вакцинации Путина

Количество москвичей, которые хотят привиться от коронавируса, выросло после вакцинации президента России Владимира Путина.

В столице число желающих поставить прививку от ковида резко начало расти в первые три дня после вакцинации Путина, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

Ежедневное количество вакцинировавшихся в эти дни в столице выросло почти в четыре раза, с восьми тысяч до 30 тысяч, говорится в материале.

Сейчас, как подчеркивается, число вакцинирующихся стабилизировалось примерно на 15 тысячах человек в день.

Рост желающих поставить вакцину может быть также связан со стартом информационной кампании по вакцинации, отметил еще один собеседник издания.

Путин вакцинировался от коронавируса 23 марта. Президент РФ не стал прививаться публично. Свое решение он объяснил тем, что не хочет «обезьянничать» и повторять за другими мировыми лидерами, которые прививались на камеру. Каким именно препаратом привился Путин, до сих пор неизвестно. В Кремле сообщали, что это одна из трех российских вакцин, зарегистрированных в стране. В Кремле также заявляли, что никаких побочных эффектов после первого укола у Путина не было, и что президент чувствует себя хорошо.