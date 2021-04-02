Путин перенес прививку от ковида без побочных эффектов

После первого укола российской вакцины от коронавируса президент России Владимира Путина не ощутил никаких побочных эффектов. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет. Никаких симптомов нет», — заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Его процитировало РИА «Новости».

Владимир Путин сделал прививку от коронавируса 23 марта. Однако кадров этой процедуры так и не появилось. Российский лидер заявил, что намерено сделал прививку без камер. По его словам, «обезьянничать» и повторять опыт других мировых лидеров необязательно. Если же кто-то захочет ввести в заблуждение людей, то этого просто достичь и при видеосъемке. Ведь можно публично сделать укол, но не препарата, а витаминов. Путин не назвал вакцину, которой привился. По его словам, об этом знает лишь врач.

Позже Песков объяснил, что президент не стал вакцинироваться на камеру из-за своих внутренних ориентировок. Пресс-секретарь напомнил, что Путин никогда не афишировал проведение каких-либо медицинских процедур. Однако в этот раз российский лидер был достаточно откровенен и рассказал о вакцинации.