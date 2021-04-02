facebook_pixel
    02 апреля 2021, 15:31

    Путин перенес прививку от ковида без побочных эффектов

    Наза Салех Захи

    После первого укола российской вакцины от коронавируса президент России Владимира Путина не ощутил никаких побочных эффектов. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Нет. Никаких симптомов нет», — заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Его процитировало РИА «Новости».

    Владимир Путин сделал прививку от коронавируса 23 марта. Однако кадров этой процедуры так и не появилось. Российский лидер заявил, что намерено сделал прививку без камер. По его словам, «обезьянничать» и повторять опыт других мировых лидеров необязательно. Если же кто-то захочет ввести в заблуждение людей, то этого просто достичь и при видеосъемке. Ведь можно публично сделать укол, но не препарата, а витаминов. Путин не назвал вакцину, которой привился. По его словам, об этом знает лишь врач.

    Позже Песков объяснил, что президент не стал вакцинироваться на камеру из-за своих внутренних ориентировок. Пресс-секретарь напомнил, что Путин никогда не афишировал проведение каких-либо медицинских процедур. Однако в этот раз российский лидер был достаточно откровенен и рассказал о вакцинации.