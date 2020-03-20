Число заразившихся коронавирусом в России выросло до 253

В России зафиксировали 54 новых случая заболевания коронавирусом за последние сутки. Общее число инфицированных выросло до 253.

«За последние сутки в России зарегистрировано 54 случая коронавирусной инфекции в девяти регионах», — сообщает оперштаб.

Пациенты за последние две недели вернулись из стран, где есть заразившиеся коронавирусом. Всех людей, с кем контактировали новые инфицированные, тоже ждут обследования врачей. Все пациенты находятся в специальных боксах под постоянным наблюдением.

«В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 253 случая коронавирусной инфекции», — сказано в сообщении.

Вылечить и выписать из больниц удалось уже 12 человек. Летальных исходов от COVID-19 в России не зарегистрировано.

Источник фото: стопкоронавирус.рф

Сейчас под контролем врачей в больницах остаются более 27 тысяч человек. С момента начала пандемии медики обследовали более 69 тысяч пациентов.

По состоянию на 19 марта число заразившихся коронавирусом в России было на отметке в 199 человек, а днем ранее — 147. В мире инфицированных насчитывается более 255 тысяч человек. Не удалось спасти свыше 10,4 тысячи пациентов из разных стран.

Российские власти принимают активные меры, чтобы не допустить дальнейшего распространения коронавируса. В стране уже отменили многие авиарейсы, закрыли сообщение поездов, отменили массовые и спортивные мероприятия. Во всех регионах ввели режим повышенной готовности.