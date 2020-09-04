«Чувствую себя охотником за микробами». Глава центра Гамалеи рассказал о разработке вакцины

Директор НИЦЭМ им. Гамалеи Александр Гинцбург, в котором была создана первая в мире вакцина от коронавируса, рассказал о чувствах и настрое в коллективе ученых. Он также отметил роль Минобороны в разработке препарата.

В беседе с телеканалом «Звезда» он поделился, что не чувствует себя героем, который спас население Земли от инфекции. Для него это скорее приятный бонус от работы.

Нет, я не чувствую себя спасителем человечества, я себя чувствую, как и мои сотрудники, охотниками за микробами в первую очередь. Если это привело к спасению человечества, то я возражать не буду Александр Гинцбург

Он также отметил, что препарат создавался совместно с Министерством обороны РФ. В частности соавтором абсолютно всех публикаций и патентов является профессор 48-го института Минобороны Борисевич Сергей Владимирович.

5 сентября в Москве начнется добровольная вакцинация от коронавирусной инфекция. Перед тем как сделать прививку нужно будет сдать анализы. В первую очередь будут вакцинировать тех, чья работа предполагает большое количество контактов — медиков, учителей, полицейских и водителей общественного транспорта.