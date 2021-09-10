Число заболевших ковидом в России превысило 7,1 миллиона человек

В России за последние 24 часа выявили 18 341 случай коронавируса. С учетом этого общее число заболевших с начала пандемии теперь составляет 7 102 625 человек.

Как сообщили в оперативном штабе, из 18 341 случая у 1274 не было симптомов ковида. Больше всего новых больных в Москве (1566), Санкт-Петербурге (1504) и Подмосковье (585).

За сутки скончались 789 пациентов с коронавирусом. Общее число летальных исходов теперь составляет 191 165 человек. По количеству смертей пациентов с ковидом в лидерах Москва, Свердловская область и Краснодарский край.

За 24 часа врачи выписали 17 121 человек. Теперь общее число успешно переболевших ковидом россиян составляет 6 357 272. По выздоровлениям лидируют Москва (1443), Санкт-Петербург (1143) и Иркутская область (640). В Московской области за сутки выздоровели 513 пациентов с коронавирусом.

Врачи неоднократно предупреждали о том, что опасен не только ковид, но и постковидный синдром. Ученые из Турции и Великобритании придумали метод, как по глазам выявлять осложнения после болезни.