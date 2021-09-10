Медики научились выявлять патологии после COVID-19 по глазам

Состояние роговицы глаза переболевшего COVID-19 может говорить о скрытых неврологических симптомах. Как сообщили «Известия», к такому выводы пришли ученые из Турции и Великобритании после совместных исследований.

По данным специалистов, у некоторых перенесших коронавирусную инфекцию примерно через месяц видны изменения в роговице глаза. В ней значительно уменьшается количество нервных волокон. Такой симптом может продолжаться у человека неделями. Особенно это касается тех, у кого коронавирус вызывал боли без видимой причины, кому сложно было двигаться, у кого болели и не слушались мышцы.

Ученые выявили, что изменения в роговице могут свидетельствовать: в организме остались серьезные осложнения неврологического характера. Специалисты считают, что осмотр глаз поможет диагностировать многие проблемы со здоровьем. В том числе, предотвратить развития энцефалита, невропатии и других патологий.

Что касается профилактики коронавируса, то обнадеживающее заявление сделал глава российского Минздрава. По его словам, на саммите его коллег из стран G20 обсуждалась отечественная вакцина «Спутник». Именно ее медики называют лучшим препаратом для предотвращения заболевания в мире.