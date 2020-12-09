Число вылечившихся от COVID-19 в России превысило 2 млн

За минувшие сутки в России от COVID-19 вылечились 26 266 человек. Общее число победивших болезнь достигло 2 007 792, сообщил оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Российские медики за прошедшие 24 часа выявили 26 190 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. С марта число зафиксированных случаев заражения коронавирусом составило 2 541 199. В течение суток от болезни умерли 559 человек. Жертвами COVID-19 стали 44 718 пациентов.

С рейтингом регионов по числу ежесуточно выявляемых случаев заболевания все по-прежнему: на первом месте Москва (+5145), на втором — Санкт-Петербург (+3761), на третьем — Московская область (+1372).

Ситуация с коронавирусом ухудшилась во всем мире в сентябре. Во многих странах ввели новые ограничения, чтобы не допустить распространения инфекции. Специалисты уверены, что переломить ситуацию поможет только всеобщая вакцинация. В московском регионе уже начали работать несколько десятков прививочных пунктов. Скоро бесплатную вакцину смогут получить все желающие.

Американский предприниматель Билл Гейтс заявил, что в мире начнут применять шесть вакцин от коронавируса уже к весне 2021 года.