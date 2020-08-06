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    06 августа 2020, 20:14

    Режим самоизоляции для пожилых людей в Подмосковье продлили до 23 августа

    Мария Шагиахметова

    Подмосковные власти продлили режим самоизоляции до 23 августа для пожилых граждан. Также дома необходимо оставаться людям с хроническими заболеваниями. Об этом сообщается на портале областного правительства.

    Режим касается людей старше 65 лет. О продлении самоизоляции говорится в постановление губернатора Подмосковья. Ранее ограничительные меры должны были закончиться 10 августа.

    Также в постановлении были исключены региональные требования для организаций театров, концертов и иных сценических выступлений из-за принятых Роспотребнадзором методических рекомендаций. В том числе в документе говориться, что областные аквапарки должны работать, соблюдая требования Роспотребнадзора.

    Ранее в Подмосковье вернулись врачи, которые улетали в Казахстан, чтобы лечить пациентов от коронавируса. Докторов встретили в аэропорту Жуковский. Из 15 больниц в Казахстан ездили 26 докторов, среди них анестезиологи-реаниматологи, инфекционисты, пульмонологи и эпидемиологи. Минздрав республики наградил врачей за работу знаком «За заслуги».

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