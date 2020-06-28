Более 33 тысяч жителей Подмосковья вылечились от COVID-19 с начала пандемии

Подмосковные медики вылечили от COVID-19 за минувшие сутки еще 1319 человек. За все время пандемии коронавируса от последствий заражения выздоровел 33 231 пациент.

«Московской области еще 1319 человек завершили лечение от коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 33 231 заболевшего», — говорится в сообщении Мособлштаба по борьбе с пандемией 2019-nCoV.

С марта в Московской области выявили 56 609 случаев заражения новым вирусом. От COVID-19 умерли 858 человек. Ситуация с пандемией в регионе, как и в целом по России, стала стабилизироваться в начале лета.

Подмосковные власти начали поэтапно отменять жесткие ограничения, которые ввели в конце марта. С 25 июня в регионе открылись торговые центры, а спортивные сооружения начнут работать с 1 июля. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион принимает очередные вызовы и продолжает двигаться вперед.