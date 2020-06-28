Более 33 тысяч жителей Подмосковья вылечились от COVID-19 с начала пандемии
«Московской области еще 1319 человек завершили лечение от коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 33 231 заболевшего», — говорится в сообщении Мособлштаба по борьбе с пандемией 2019-nCoV.
С марта в Московской области выявили 56 609 случаев заражения новым вирусом. От COVID-19 умерли 858 человек. Ситуация с пандемией в регионе, как и в целом по России, стала стабилизироваться в начале лета.
Подмосковные власти начали поэтапно отменять жесткие ограничения, которые ввели в конце марта. С 25 июня в регионе открылись торговые центры, а спортивные сооружения начнут работать с 1 июля. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион принимает очередные вызовы и продолжает двигаться вперед.