«Важно беречь себя». Губернатор рассказал о жизни Подмосковья после ограничений

Пандемия коронавируса изменила привычный уклад жизни всех жителей России. Но Московская область продолжает двигаться вперед и принимает новые вызовы. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев в эфире «360».

«Понятно, что надоела всем история с ковидом. Но, к сожалению, она заставила нас работать и жить по-другому. Поэтому приятно, что сегодня я могу сообщить о гораздо более здоровой ситуации в нашей стране и в Подмосковье в частности. Еще раз сказать спасибо врачам. Еще раз обратить внимание, что, несмотря на все ограничения, которые, по сути, мы сняли, очень важно в общественных местах беречь себя и своих близких, находиться в масках», — сказал Воробьев.

По словам губернатора, регион уже решает следующие вызовы.

«Мы сегодня решаем следующие вызовы, жизнь продолжается. И, конечно, главное из них — это экономика, жизнь нашего региона, благоустройство — все, что окружает нас каждый день, должно радовать глаз», — подчеркнул глава Подмосковья.

В Московской области больше 26 тысяч человек вылечились от коронавирусной инфекции. 25 июня в регионе заработали торговые центры, а с 1 июля откроются спортивные сооружения. Однако запрет на массовые мероприятия пока сохраняется.