Более 10 тысяч человек вылечились от коронавируса в Подмосковье

Московская область продолжает бороться с коронавирусом. И хотя ежедневно фиксируют более 500 новых случаев, число выздоровевших стабильно растет. Их уже более десяти тысяч.

За последние сутки COVID-19 подтвердился у 762 человек, сообщил Мособлштаб. Всего в Подмосковье 42 720 заболевших. С начала эпидемии скончались 539 больных, выздоровели 10 392.

Московская область остается второй в стране по числу инфицированных. На первом месте российская столица. За сутки число заболевших увеличилось на 1855 человек и теперь составляет 191 069. Вылечиться удалось 97 358. Жертвами вируса стали 2806 москвичей.

Всего в России по состоянию на 5 июня 449 834 человека подхватили коронавирусную инфекцию. За прошедшие сутки выявили 8726 новых случаев в 85 российских регионах. Среди новых заразившихся у 37,1% (3235 человек) болезнь проходит бессимптомно. По всей стране полностью выздоровели более 200 тысяч больных, 5384 россиянина умерли.

Тем временем в Минобороны РФ сообщили, что все готово для начала клинических испытаний вакцины от COVID-19. Окончательно сформирована группа из 50 добровольцев-военных, которые примут участие в эксперименте. Среди них есть офицеры и медики.