Число выявленных за сутки случаев COVID-19 в России приблизилось к 22 тысячам и снова побило рекорд

Российские медики за последние 24 часа выявили рекордное число случаев заражения коронавирусом — 21 983. За все время пандемии в РФ выявили уже 1 880 551 случай COVID-19, сообщил оперативный штаб.

Новые случаи заболевания выявили в 85 регионах. За сутки от болезни умерли 411 человек. Пандемия унесла жизни уже 32 443 человек. Выздоровели 1 406 903 человека (+18 735 за сутки).

Лидерами по ежесуточному приросту новых случаев заражения стали Москва (+5974), Санкт-Петербург (+1756), Московская область (+760), Нижегородская область (+433) и Карелия (+378). Не намного отстают Архангельская область, Красноярский край, Свердловская, Ростовская и Воронежская области.

Ситуация с пандемией во всем мире снова ухудшилась в сентябре. Российские федеральные власти и руководство на местах ввели новые ограничения для безопасности людей. В стране действует всеобщий масочный режим.

Специалисты считают, что ситуацию переломит массовая вакцинация. Российская вакцина от коронавируса Центра имени Гамалеи «Спутник V» показала эффективность 92%. Третий этап испытаний препарата продолжается.