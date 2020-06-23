Путин оценил то, как Россия справилась с пандемией коронавируса

В обращении к россиянам президент Владимир Путин оценил меры, которые были приняты в стране в связи с пандемией коронавируса. По словам российского лидера, сохранить человеческие жизни помогли нерабочие дни, о которых объявили своевременно.

«Мы сделали то, что раньше не делали никогда: по всей стране объявили период нерабочих дней. Как показало дальнейшее развитие ситуации, сделали это обоснованно, это позволило сохранить человеческие жизни», — заявил Путин во время своего очередного обращения к гражданам России.

Он подчеркнул, что благодаря вовремя принятым ограничениям на границах России удалось задержать пик эпидемии на полтора-два месяца. По словам Путина, в период пандемии всем было непросто, однако в обществе не было растерянности.

Глава России поблагодарил медиков и волонтеров, которые находились три месяца на передовой борьбы с коронавирусом.

«Мы с вами вместе доказали, что способны решать задачи исключительной сложности. Если потребуется, все соберем в кулак — ресурсы наших ведущих медцентров, Вооруженных сил, МЧС, волонтеров», — заявил президент и особо отметил, что специалисты и добровольцы объединялись во время борьбы с пандемией в Дагестане, Забайкальском крае и других регионах.

Государство продолжит поддерживать медиков, которые доказали, что российское здравоохранение способно реагировать на экстренные ситуации, тогда как в других странах перегрузка больниц стала причиной высокой смертности от COVID-19.

Ситуация с распространением коронавируса стабилизировалась в России в начале лета. С конца марта вся страна жила в режиме строго самоизоляции. Теперь люди могут спокойно передвигаться, соблюдая необходимые меры предосторожности. В РФ испытывают вакцины от 2019-nCoV и лечат больных специально созданными препаратами. За все время пандемии российские медики выявили 599 705 случаев COVID-19. От последствий заражения новым вирусом умерли 8359 человек.