Путин оценил то, как Россия справилась с пандемией коронавируса
«Мы сделали то, что раньше не делали никогда: по всей стране объявили период нерабочих дней. Как показало дальнейшее развитие ситуации, сделали это обоснованно, это позволило сохранить человеческие жизни», — заявил Путин во время своего очередного обращения к гражданам России.
Он подчеркнул, что благодаря вовремя принятым ограничениям на границах России удалось задержать пик эпидемии на полтора-два месяца. По словам Путина, в период пандемии всем было непросто, однако в обществе не было растерянности.
Глава России поблагодарил медиков и волонтеров, которые находились три месяца на передовой борьбы с коронавирусом.
«Мы с вами вместе доказали, что способны решать задачи исключительной сложности. Если потребуется, все соберем в кулак — ресурсы наших ведущих медцентров, Вооруженных сил, МЧС, волонтеров», — заявил президент и особо отметил, что специалисты и добровольцы объединялись во время борьбы с пандемией в Дагестане, Забайкальском крае и других регионах.
Государство продолжит поддерживать медиков, которые доказали, что российское здравоохранение способно реагировать на экстренные ситуации, тогда как в других странах перегрузка больниц стала причиной высокой смертности от COVID-19.
Ситуация с распространением коронавируса стабилизировалась в России в начале лета. С конца марта вся страна жила в режиме строго самоизоляции. Теперь люди могут спокойно передвигаться, соблюдая необходимые меры предосторожности. В РФ испытывают вакцины от 2019-nCoV и лечат больных специально созданными препаратами. За все время пандемии российские медики выявили 599 705 случаев COVID-19. От последствий заражения новым вирусом умерли 8359 человек.