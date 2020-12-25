Получившие вакцину от коронавируса могут сдавать плазму с антителами, чтобы помочь заболевшим COVID-19. Об этом заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Конечно, привитые люди могут быть донорами, но предварительно надо проверить количество антител, потому что, как мы с вами знаем, они падают со временем», — приводит ТАСС слова ученого.

Многие врачи считают, что переливание донорской плазмы с антителами к 2019-nCoV помогает бороться с COVID-19 без вакцины. Этот метод применяют медики в США, Германии, Китае и других странах.

В России зарегистрировали две вакцины от коронавируса. Препараты уже доказали свою высокую эффективность во время финального этапа испытаний. В стране началась масштабная вакцинация. Прививочные пункты организовали во всех регионах.

24 декабря Россия отправила в Аргентину первую партию вакцины «Спутник V», которую создали в Центре имени Гамалеи. В Буэнос-Айрес на самолете привезли 300 тысяч доз. Сначала прививки в южноамериканской стране будут делать врачам, после новой поставки — пожилым, сотрудникам безопасности и полицейским.