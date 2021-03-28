Число выявленных случаев ковида в России подскочило выше 9 тысяч

В России за минувшие сутки коронавирус выявили у 9088 человек. Показатель за два дня не изменился. За это время выздоровели 8630 пациентов, погибли 336 человек. Информация об этом появилась на сайте оперштаба.

С начала пандемии ковидом в стране переболели 4 519 832 россиянина, выздоровели 4 139 128 пациентов, погибли — 97 740. За этот период врачи сделали 119,5 миллиона ПЦР-тестов.

В Москве за это время коронавирус выявили у 1878 жителей — прирост составил 21,1%. Выписался из больниц 1151 пациент, погибли — 52, это на 3,7% меньше, чем вчера.

В Санкт-Петербурге медики выявили новый вирус у 701 жителя, что на 6,7% меньше, чем сутки назад. Побороли болезнь 780 горожан, скончались — 33, прирост составил 3,1%.

В Московской области за минувшие 24 часа зарегистрировали 610 новый случаев — прирост составил 4,1%. Выздоровели 410 пациентов, погибли — 11, что на 35,3% меньше, чем 27 марта.

Меньше всего зараженных в Чукотском автономном округе — один человек, в Ненецком автономной округе — ни одного.