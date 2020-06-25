Число выявленных случаев COVID-19 в России превысило 610 тысяч

С 17 июня кривая числа выявленных случаев заражения 2019-nCoV пошла вниз — количество ежесуточных случаев болезни не превышает восьми тысяч человек. Российские медики за сутки выявили еще 7113 больных COVID-19. Это на 63 человека меньше, чем днем ранее. Число зафиксированных случаев заражения коронавирусом в стране выросло до 613 994.

По последним данным, от COVID-19 за минувшие 24 часа выздоровели 6342 человека. Всего российские медики вылечили от последствий заражения коронавирусом 375 164 пациента. Умерли с начала пандемии нового вируса 8605 инфицированных (+92 за сутки).

По данным Роспотребнадзора, в России уже провели 18,1 миллиона тестов на коронавирус. В Московской области, несмотря на стабилизацию обстановки, темпы тестирования не сбавляют. Подмосковные медики провели уже более 950 тысяч лабораторных исследований на наличие нового вируса у жителей региона и приехавших из заграницы.

Тесты проводят на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» и лабораторий государственных медучреждений.

Вспышку коронавируса впервые зафиксировали в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Спустя два с небольшим месяца — 11 марта — Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии, так как новый вирус стремительно распространился по всей планете.

Всего медики выявили более 9,4 миллиона случаев COVID-19 в мире. Жертвами инфекции стали почти полмиллиона человек.

В России избежать большого числа смертей удалось благодаря своевременно принятым ограничениям и массовому тестированию. 23 июня, во время обращения к гражданам, президент России Владимир Путин поблагодарил медиков и волонтеров, которые три месяца находились на передовой борьбы с 2019-nCoV. Некоторые из них лишились здоровья и жизней.

Сейчас ситуация с пандемией в РФ стабилизировалась. Региональные власти начали постепенно снимать ограничения. Многие россияне вернулись на свои рабочие места после вынужденной самоизоляции.