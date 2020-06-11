Пиявки и куркума: в профилактику COVID-19 внесут методы народной медицины

Методы профилактики COVID-19 хотят дополнить приемами народной медицины. В них планируют включить ингаляции лавандовым и пихтовым маслом, добавление куркумы и кориандра в пищу и использование пиявок.

Рекомендации уже подготовили в Госдуме и хотят отправить их в Минздрав на следующей неделе, рассказал РИА «Новости» первый зампред парламентского комитета по охране здоровья Федот Тумусов.

Он заметил, что в других странах традиционную народную медицину широко применяют для борьбы с коронавирусом. Подобный опыт есть в том числе у Китая, Индии и Японии.

«Этот опыт нам очень важен для профилактики, реабилитации, лечения легких форм COVID-19», — подчеркнул Тумусов.

Над документом работают эксперты и профильные специалисты — доктора и кандидаты медицинских наук. Среди проблем общего характера, с которыми они столкнулись, парламентарий упомянул пробелы в законодательстве. Например, в статье о народной медицине не описано применение зарегистрированных лекарственных средств природного происхождения.

В рекомендациях авторы привели варианты дополнительного лечения. Они надеются, что врачи смогут выбрать из них подходящие, руководствуясь собственным опытом и состоянием пациента. Поддерживать иммунитет, отмечено в материалах, нужно постоянно. Лучше, если для этого будут применять «мягкие средства».

Среди таких методов профилактики коронавируса упомянуты пряности — куркума, фенхель, кориандр, имбирь, чеснок и другие, — настои из трав, ингаляции маслами лаванды, пихты или эвкалипта, постановка медицинских пиявок.

«Это общедоступно, недорого и абсолютно безопасно, если у пациента нет аллергической реакции на что-то из указанного», — подытожили составители рекомендаций.