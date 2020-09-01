Число выявленных случаев COVID-19 в России перевалило за 1 млн

Российские медики за сутки выявили 4729 случаев COVID-19 в 84 регионах. Всего в России выявили 1 000 048 случаев заражения коронавирусом.

По данным стопкоронавирус.рф, за минувшие 24 часа от COVID-19 умерли 123 человека. Жертвами болезни за все время пандемии стали 17 299 пациентов. За сутки выздоровели 6318 человек. За все время болезнь победили 815 705 инфицированных.

Наибольшее число случаев COVID-19 традиционно выявили в Москве — 641 человек. На втором месте — Санкт-Петербург (185 человек). Третье место у Московской области. Подмосковные врачи выявили 156 случаев заражения 2019-nCoV. В первую пятерку списка вошли Ростовская и Нижегородская области с показателями 133 и 132 человека соответственно. Ни одного случая COVID-19 не выявили в Ненецком автономном округе.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что популяционный иммунитет к коронавирусу в России превысил 20%.

С начала пандемии медики во всем мире выявили почти 25,5 миллиона случаев заражения новым вирусом. От осложнений, которые вызывает инфекция, умерли 850 605 жителей Земли. Об этом сообщил сайт Университета Джонса Хопкинса.