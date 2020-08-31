Популяционный иммунитет к коронавирусу в России превысил 20%

Медики выявили иммунитет к коронавирусу у каждого пятого жителя России. Специалисты обследовали почти 72 тысячи человек. Второй этап тестирования на иммунитет к 2019-nCoV стартовал в четырех субъектах РФ в последний день лета.

«В рамках первого этапа в июне — августе обследовано более 71,8 тысячи человек в 26 субъектах Российской Федерации. По итогам исследования в 11 регионах уровень популяционного иммунитета составил более 20%», — сообщил сайт Роспотребнадзора.

В ведомстве подчеркнули, что максимальный уровень коллективного иммунитета к новому вирусу установили у детей дошкольного (до шести лет) и раннего школьного (от семи до 13 лет) возраста.

«В социально-профессиональной структуре населения наибольший уровень популяционного иммунитета выявлен среди работников здравоохранения и образования», — добавили в Роспотребнадзоре.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что прирост числа заболевших COVID-19 снизился в России в 60 раз за пять месяцев. Эпидемической ситуацией в стране сейчас можно управлять.