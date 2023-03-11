Общество 11 марта 2023, 09:36 Число выезжающих из России в Грузию начало уменьшаться Таможенное управление: 700 легковушек за сутки выехали из России в Грузию РИА «Новости»

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Почти 1,2 тысячи легковушек за сутки проехали через границу из Грузии в Россию. Показатель начал уменьшаться — днем ранее выехало до 1,8 тысячи машин. Число выехавших из России в Грузию также снизилось — вчера выехало 700 машин, при этом с начала 2023 года таможня ежедневно фиксировала около тысячи. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные Северо-Кавказского таможенного управления.

В течение суток таможня оформила 1163 легковых автомобиля, направлявшихся в Россию из Грузии. На выезде из России перед пунктом пропуска скопилось около 1,3 тысячи большегрузов, на въезде — 301.

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Пользователи соцсетей сообщили об огромном потоке легковых автомобилей, ехавших из Грузии в сторону России. По их словам, заторы растянулись на несколько километров.

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Некоторые россияне уехали в Грузию после объявления частичной мобилизации. После начала массовых беспорядков в стране из-за законопроекта об иноагентах многие решили вернуться. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию накануне, призвал «не преувеличивать», говоря о ситуации с уехавшими. Он отметил, что часть населения «ведет себя весьма реактивно» и легко меняет место жительства в зависимости от обстоятельств, но вряд ли это «какая-то тенденция».