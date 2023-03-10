Власть 10 марта 2023, 12:58 «Не думаю, что это тенденция». Песков призвал не преувеличивать, говоря об уехавших россиянах Представитель Кремля Песков: не стоит преувеличивать, говоря об уехавших россиянах РИА «Новости»

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Некоторые россияне легко меняют место жительства на фоне тех или иных событий, но не стоит преувеличивать, говоря об уехавших из страны, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его мнению, вряд ли речь идет о «какой-то тенденции».

Журналисты попросили представителя Кремля прокомментировать то, что часть россиян уехала после объявления частичной мобилизации, в том числе в Грузию, а сейчас на фоне беспорядков в этой стране возвращается. Песков отметил, что это нормально — «люди уезжают, люди возвращаются, люди приезжают».

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«Есть такая часть населения, которая весьма и весьма реактивно, так сказать, ведет себя, <…> с легкостью на короткую или среднюю перспективу меняет место жительства. Я не думаю, что это какая-то тенденция. Конечно же, здесь не нужно особо преувеличивать», — процитировал его ТАСС.

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Дмитрий Песков подчеркнул также, что есть россияне, которые все время гонятся за чем-то якобы лучшим, не понимая, что лучшее — это как раз их Родина.