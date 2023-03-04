Общество 04 марта 2023, 02:02 Число вакансий превысило количество безработных в России «Известия»: на российском рынке труда заметили дефицит соискателей Unsplash

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Российский рынок труда столкнулся с дефицитом соискателей. Аналитики связали это со снятием ковидных ограничительных мер, написали «Известия».

Так, в IV квартале 2022 года на каждого неработающего россиянина приходилось в среднем 2,5 вакансии. Этот показатель стал рекордным с 2005 года.

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Директор управления продаж и клиентского обслуживания ИК Fontvielle Руслан Спинка сообщил, что этому могли способствовать несколько факторов. Речь идет о снятии ограничений по COVID-19. К тому же большую роль сыграл уход с рынка многих зарубежных брендов и приход на их место новых отечественных компаний.

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«Крупные иностранные компании выплатили увольняемым работникам компенсации — в пределах 6–12 годовых окладов. Поэтому многие не торопились с поиском работы», — пояснил собеседник издания.

К тому же импортозамещение подняло запрос на новые вакансии. Дефицит кадров зафиксировали в реальном секторе экономики, где не хватает представителей рабочих профессий.

Уровень безработицы среди россиян в ноябре 2022 года достиг нового исторического минимума. По данным Росстата, он составил 3,7%.