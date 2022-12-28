Общество 28 декабря 2022, 20:26 Уровень безработицы в России достиг нового исторического минимума Росстат: безработица в России в ноябре снизилась до 3,7% РИА «Новости»

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Уровень безработицы среди россияне в ноябре этого года снизился до нового исторического минимума. Как сообщили в Росстате, он составил 3,7%.

В докладе ведомства отмечается, что безработными в ноябре считались 2,7 миллиона человек в возрасте от 15 лет и старше. По сравнению с октябрем, эта цифра снизилась на 152 тысячи.

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До этого исторический минимум фиксировали в августе 2022 года на отметке в 3,8%.

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Ранее президент Владимир Путин заявил, что уровню безработицы ситуация в России очень хорошая. Итоговые цифры, по его словам, оказались ниже уровня, который был до пандемии. Это свидетельствует об устойчивом рынке труда, сказал глава государства.

Показатели по безработице прокомментировал также премьер-министр Михаил Мишустин. Он отметил, что это результат слаженной работы правительства, сенаторов и депутатов Госдумы, работающих в условиях санкций. Глава кабмина добавил, что неблагоприятные прогнозы европейских аналитиков не сбылись — экономическая ситуация в России стабильна.