Число умерших от COVID-19 в России за сутки снова превысило рекорд

От последствий заражения коронавирусом в России за последние 24 часа умерли 613 человек. Это новый рекорд. Всего жертвами COVID-19 стали 45 893 пациента, сообщил оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Российские медики выявили за сутки 28 585 новых случаев COVID-19 в 84 регионах. 4600 из них болеют бессимптомно. С марта в стране зафиксировали 2 597 711 случаев заражения 2019-nCoV. Вылечился от болезни в течение суток 26 171 человек. Всего болезнь победили 2 059 840 пациентов.

В рейтинге регионов по числу ежесуточно выявляемых случаев COVID-19 никаких изменений. Первые три строчки занимают Москва (+7215), Санкт-Петербург (+3779) и Московская область (+1370). Первую пятерку списка замыкают Нижегородская область и Карелия с показателями 495 и 427 соответственно.

Эпидемическая ситуация остается сложной с сентября. За первой вспышкой инфекции весной последовало летнее затишье, но осенью ежесуточный прирост числа выявленных случаев заражения начал резко увеличиваться. Во многих странах ввели новые ограничения. Специалисты считают, что коронавирус можно победить масштабной вакцинацией, которая начнется по всей России уже на этой неделе.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали самыми опасными распространителями инфекции людей, которые долгое время находятся в закрытых помещениях с плохой вентиляцией и контактируют с окружающими. Об этом пишет Nation News.