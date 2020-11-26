Число смертей от COVID-19 за сутки в России снова побило рекорд

Вчера число смертей от COVID-19 за сутки впервые перевалило за 500. Сегодня новый рекорд. За минувшие 24 часа от последствий заражения коронавирусом скончались 524 пациента, сообщил оперштаб.

Общее число жертв болезни с марта составило 38 062. За сутки в России выявили 25 487 случаев COVID-19 в 85 регионах. У каждого пятого заболевшего симптомов нет. За все время пандемии зафиксировали 2 187 990 случаев заражения коронавирусом.

На первом месте по числу выявленных случаев болезни традиционно оказалась Москва (+6075). Далее идет Санкт-Петербург — 3669 новых заболевших. На третьем месте — Московская область (+1022). В регионе продолжается массовое тестирование на 2019-nCoV. В Подмосковье провели уже 3 987 080 лабораторных исследований.

За сутки в России вылечились 25 073 человека (всего 1 685 492).

Летом коронавирус отступил после весенней вспышки. В сентябре эпидемическая ситуация резко ухудшилась. Ограничения, которые снова ввели во многих странах, позволяют сдержать инфекцию, однако пандемия закончится только после массовой вакцинации.

В мире создали уже несколько вакцин от нового вируса. В России зарегистрировали две. Их создали специалисты Центра имени Гамалеи и новосибирского «Вектора». «Спутник V» сейчас проходит финальный этап испытаний. Вакцину «ЭпиВакКорона» уже развезли по регионам для пострегистрационного тестирования.