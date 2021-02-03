Число самозанятых россиян почти в 5 раз превышает официальные данные

Число самозанятых россиян может достигать 7,2 миллиона человек, или 10% экономически активного населения. При этом на конец 2020 года на учет в качестве самозанятых в ФНС встали 1,5 миллиона жителей России.

Такие цифры, как сообщил «Коммерсант», следуют из результатов исследования Института государственного и муниципального управления Высшей школы экономики «Рынок услуг самозанятых граждан».

Эксперты объясняют такой разброс между официальной численностью и оценками, в том числе лишь недавним распространением налогового режима на всю Россию — на территории всей страны он работает только с октября 2020 года.

Авторы исследования предлагают две стратегии для стимулирования обеления рынка: интеграцию ФНС с цифровыми платформами по поиску частных специалистов и улучшение условий налогового режима.

Коронавирус дал толчок цифровизации бизнеса. Одними из бенефициаров этого стали граждане, работающие на себя. Так, выручка самозанятых россиян от продажи товаров и услуг в Сети по итогам прошлого года выросла почти в 11 раз. Также увеличилось в 6,4 раза число принимающих онлайн-платежи самозанятых, а их оборот, как выяснили аналитики, вырос в 10,6 раза по сравнению с 2019-м.

Такой скачок эксперты связывают с повышением востребованности налогового режима, а также с масштабными мерами господдержки самозанятых.