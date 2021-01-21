Доход самозанятых россиян в 2020 году вырос в 11 раз
Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на сообщение ЮKassa (группа Сбера).
Также увеличилось в 6,4 раза число принимающих онлайн-платежи самозанятых, а их оборот, как выяснили аналитики, вырос в 10,6 раза по сравнению с 2019-м. Число покупок тоже показало позитивную динамику — их стало больше в 9,7 раза. Самый большой средний чек был зафиксирован у товаров для дома и сада.
Такой скачок эксперты связывают с повышением востребованности налогового режима, а также с масштабными мерами государственной поддержки самозанятых.
К неуплате налогов в России будут относиться строже. Следователи предложили ужесточить уголовную ответственность за подобные преступления. Пока эта идея только в разработке. Какие реальные изменения в налоговых правилах произойдут в ближайшем будущем или уже действуют — в материале «360».