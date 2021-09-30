Число регионов, где нужно иметь QR-код, увеличилось в России

В последние дни в России фиксируется резкий всплеск заболевания коронавирусом. Власти регионов принимают дополнительные ограничения для сдерживания пандемии. Одной из таких мер является введение QR-кодов. Все больше субъектов РФ присоединяются к этой инициативе, написал «ФедералПресс» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России.

«В сентябре о запуске системы QR-кодов для посещения заведений общепита и массовых мероприятий заявили семь регионов. Остальные субъекты РФ объявили о продлении действующих ограничений», — говорится на сайте организации.

В список, где нужно показывать QR-коды для посещения массовых мероприятий и общепита, попали следующие регионы: Ульяновская область, Санкт-Петербург, Пермский край, Ненецкий автономный округ, Белгородская область, Липецкая область, Пензенская область, Самарская область, Удмуртия, Чувашия.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что массовый локдаун в стране на федеральном уровне не обсуждается. Решение по каждому отдельному субъекту будет принимать губернатор благодаря особым эпидемиологическим полномочиям.