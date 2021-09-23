Песков рассказал, ждать ли россиянам нового локдауна

Введение нового локдауна по всей России из-за распространения коронавируса в администрации президента не обсуждают. Как сообщила газета «Известия», с таким заявлением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что за эпидемической ситуацией следят правительственный штаб и руководители регионов.

«На уровне администрации президента, каких-то обсуждений (о введении ограничений и локдаунов — прим. ред.) не ведется. Конечно же, правительственный штаб внимательно отслеживает развитие ситуации, но главным образом внимательно отслеживают ее главы регионов», — привело цитату Пескова РИА «Новости».

Он напомнил, что решение по каждому отдельному субъекту принимает губернатор на местах, благодаря особым эпидемиологическим полномочиям.

За минувшие сутки умерли 820 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Как отметил RT, это повтор рекордного показателя по летальным исходам с начала пандемии. Уровень смертности более 800 человек держится уже трое суток. Полностью выздоровели за сутки 6567 человек.