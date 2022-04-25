Число людей, которые в силу сложившейся ситуации вынуждены были приехать в Россию с Украины и из Донбасса, приблизилось к одному миллиону человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«По данным на утро понедельника, в Россию с Украины и из Донбасса прибыли более 974 тысяч человек, включая 178 тысяч детей», — рассказал собеседник агентства.

Накануне в Московскую область прибыли первые дети из Донбасса, которых взяли под опеку семьи из Подмосковья. Под временную опеку попали 27 сирот. Инициатором проекта опекунства над детьми из Донбасса является губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В середине февраля жителей Донбасса стали эвакуировать в Россию из-за обострения ситуации в регионе. Российский президент Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации на Украине. Главными целями он назвал демилитаризацию и денацификацию соседней страны. По его словам, Россия больше не могла терпеть издевательств и геноцида населения Донбасса.