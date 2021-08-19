Число пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже увеличилось до 25

Накануне в воронежскую больницу положили еще одного человека, которого после взрыва автобуса отправили на амбулаторное лечение. Общее число пострадавших во время ЧП достигло 25. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«К утру 19 августа в больницах Воронежа прибавилось пострадавших от взрыва маршрутки. Вчера один из воронежцев, получавших лечение амбулаторно в поликлинике, был госпитализирован в отделение сурдологии первой областной больницы», — написал глава региона.

По данным Гусева, в этой больнице сейчас находятся 11 человек, пострадавших во время взрыва. Один из них лежит в реанимации в тяжелом состоянии. Восемь пациентов в состоянии средней тяжести, двое в удовлетворительном состоянии. Еще восемь человек лечатся в БСМП № 1. Пятерым госпитализация не потребовалась. За их состоянием наблюдают врачи из поликлиник.

Взрыв в маршрутном автобусе ПАЗ прогремел в Воронеже вечером 12 августа. Два человека погибли. Следователи завели уголовное дело. Ранее Гусев сообщил, что родные погибших получат по миллиону рублей в качестве компенсации. Получившим тяжелые травмы выплатят по 500 тысяч рублей.