ВОЗ обратила внимание на влияние СОVID-19 на психику людей

Пандемия негативно сказалась на психическом состоянии миллионов людей. Такое заявление сделал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

«COVID-19 повлиял на психическое здоровье миллионов в том, что касается вызванной им тревоги и страха, а также нарушения работы служб по поддержке психического здоровья», — сказал он во время брифинга в Женеве. Запись мероприятия опубликована на YouTube.

По мнению Гебрейесуса, люди чувствуют себя некомфортно из-за ограничительных мер. Таким образом нарушились многие коммуникации. Глава ВОЗ отметил, что около миллиарда человек страдают от психических расстройств, еще три миллиона ежегодно умирают от злоупотребления алкоголем и каждые 40 секунд один человек в мире сводит счеты с жизнью. При этом качественная медицинская помощь доступна лишь меньшинству.

Чтобы привлечь внимание к этим проблемам Всемирная организация здравоохранения намерена провести 10 октября — во Всемирный день психического здоровья — международный онлайн-форум служб, занимающихся психологическими проблемами.

Первый случай заболевания коронавирусом зарегистрировали в китайском Ухане в конце 2019 года. После этого вирус распространился по всему Китаю и вышел за его пределы. ВОЗ в марте признала вспышку коронавирусной инфекции пандемией. В России с начала эпидемии зафиксировано 975 576 инфицированных. Из них 16 804 скончались, выздоровели почти 800 тысяч.