Число подтвержденных случаев COVID-19 в России перевалило за 740 000

В России за сутки подтвердили 6422 случаев COVID-19 в 85 регионах страны. Общее число жителей РФ, у которых выявили инфекцию, превысило 740 000.

Коронавирусных больных в России зафиксировано 746 369. Из тех, у кого заболевание подтвердили за последние 24 часа, многие болеют без каких-либо клинических симптомов. Таких 26,6%.

Врачи отпустили домой еще 10 424 пациентов, выздоровевших теперь 523 249. Скончались за день 156 россиян. Всего из-за COVID-19 умерли 11 770 наших соотечественников.

В Москве выявили 628 случаев коронавируса за сутки. Рекордно низкий уровень заболеваемости в столице держится уже третью неделю и сопоставим с раннеапрельскими показателями, уточнили в оперштабе города.

Медикам Санкт-Петербурга предстоит лечить еще 264 больных COVID-19. В Свердловской области таких пациентов стало больше на 263, в Ханты-Мансийском автономном округе — на 251. Замыкает пятерку регионов по выявленным случаям Алтайский край, где зафиксировали 246 заболевших за сутки.

На 15 июля, уточнили в Роспотребнадзоре, специалисты провели более 23,7 миллиона тестов на наличие в организме SARS-CoV-2. За сутки сделано 258 тысяч исследований. За состоянием 270 980 россиян из-за подозрения на коронавирус наблюдают медики.

Российским ученым впервые удалось получить нейтрализующие вирус антитела. Для этого они использовали образцы крови тех, кто уже переболел COVID-19. Эксперты надеются создать средства специфической терапии и профилактики коронавирусной инфекции.