Общество 24 августа 2023, 15:47 Число пенсионеров в России резко сократилось за полгода — СМИ «Ведомости»: число пенсионеров в РФ сократилось более чем на 400 тысяч человек Maksim Konstantinov/GlobalLookPress

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Количество пенсионеров в России всего за полгода снизилось на 404 200 человек. Показатель достиг минимума за все время действия пенсионной реформы, сообщила газета «Ведомости».

По состоянию на 1 июля, численность относящихся к этой категории людей составила 41,38 миллиона. По словам экспертов, основная причина снижения показателя связана с переходным периодом пенсионной реформы, так как в 2023, 2025 и 2027 году на пенсию выйдут лишь те, кому она положена досрочно.

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«За полгода численность пенсионеров в России сократилась на 404 200 человек», — говорится в сообщении.

Также к причинам сокращения численности специалисты отнесли эффект от пандемии коронавирусной инфекции, сообщил сайт kp.ru.

Ранее стало известно, что вышедшим на пенсию в августе россиянам повысят выплаты уже с 1 сентября. Увеличенная страховая пенсия может прийти и на третий-четвертый месяц, уточнила профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова.