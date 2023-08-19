Деньги 19 августа 2023, 12:03 Стало известно, кому в России повысят пенсию с 1 сентября Профессор Финогенова: уволившимся в августе проиндексируют пенсию с 1 сентября РИА «Новости»

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Тем, кто вышел на пенсию в августе, повысят ее уже с 1 сентября, рассказала агентству «Прайм» профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова. Она уточнила, что увеличенная страховая пенсия может прийти и на третий-четвертый месяц, но прибавка произойдет уже в следующий месяц после увольнения.

На федеральном уровне индексация пенсий с 1 сентября не предусматривается, однако отдельные категории пенсионеров доплаты получат, отметила Финогенова.

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К примеру, тем, кому в сентябре исполнится 80 лет, вдвое увеличат фиксированную часть пенсии — с 7567,3 до 15134,6 рубля. Никаких заявлений для этого подавать не потребуется.

Правда, выплатят эти деньги уже в октябре, а те, чей день рождения приходится на конец сентября, заметят повышение только в ноябре.

Пенсии в сентябре также пересчитают тем, кому с 1 августа установили повышенную группу инвалидности. Кроме того, возможны прибавки к пенсии на региональном уровне — их устанавливают местные власти. Уточнить, положены ли такие доплаты, можно в МФЦ.

Ранее исследование от сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор» показало, что российские пенсионеры могут лучше всего заработать в сферах строительства и недвижимости.