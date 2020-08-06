Число пациентов с COVID-19 в России превысило 870 тысяч

Коронавирус в России, хотя и ослабил свою хватку, все равно пока окончательно не отступил. По последним данным, в 85 регионах страны зарегистрировали еще 5267 новых случаев.

Больше всего их по-прежнему в Москве (+684 зараженных). На втором месте — Московская область (+159). Далее следуют Санкт-Петербург (+159), Нижегородская область (+105) и Свердловская область (+183).

За сутки окончательно выздоровел 7331 пациент, умерли 116. Общее число заболевших в России составляет 871 894. Побороть вирус с начала пандемии смогли 676 357 человек. Его жертвами стали 14 606 пациентов.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ношение масок и перчаток в транспорте, а также других общественных местах, социальную дистанцию нужно будет соблюдать в российской столице еще несколько месяцев.

Роспотребнадзор Московской области сообщил, в регионе провели 1 506 909 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса у местных жителей. Тестирование прошли, в частности, те, кто недавно вернулся из стран с неблагополучной эпидемической ситуацией по COVID-19.

Тем временем в мире число зараженных приближается к 19 миллионам. Об этом говорят данные Университета Джонса Хопкинса. От коронавирусной инфекции скончались 700 647 человек. Тройку стран с самой сложной эпидемической ситуацией по-прежнему возглавляет США (4,7 миллиона инфицированных) На втором месте — Бразилия (2,7 миллиона), следом за ней — Индия (1,8 миллиона).