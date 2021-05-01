Число новых случаев ковида в России вновь превысило 9 тысяч

За последние сутки в России выявили 9270 случаев COVID-19 в 84 регионах. Всего с начала пандемии число заболевших стало 4 814 558 человек.

Среди новых заболевших, как сообщили в оперативном штабе, 1318 человек не имели симптомов COVID-19.

За сутки от ковида скончались 392 человека. Общее число смертей, вызванных коронавирусом, составляет 110 520.

Выздоровели за день 8637 пациентов. Всего болезнь в России удалось побороть 4 436 583 людям.

Среди регионов больше всего новых случаев выявили в Москве — 3208. Это на 20,5% больше, чем было зафиксировано накануне. В тройке регионов с наибольшим числом выявленных заражений Санкт-Петербург (737) и Московская область (649). Те же регионы лидируют и по выпискам из больниц.

Директор по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная объявила, что ситуация с коронавирусом остается напряженной. Она призвала россиян не расслабляться и продолжать принимать эпидемические меры защиты.

По рекомендации Роспотребнадзора дни с 1 по 10 мая в России объявлены нерабочими.