Россиян призвали не расслабляться из-за снижения заболеваемости COVID-19

Эпидемическая ситуация в России остается напряженной, поэтому пока расслабляться рано. Об этом заявила директор по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По ее словам, хотя в последние месяцы заболеваемость постепенно снижается, говорить о полной стабилизации преждевременно, сообщило РИА «Новости».

«Тем не менее ситуация еще напряженная, а значит расслабляться преждевременно», — подчеркнула Пшеничная.

Эксперт объяснила, что сейчас эпидемический процесс в России характеризуется волнообразным течением. То есть следом за снижением заболеваемости может сразу прийти небольшой подъем.

Как будет развиваться ситуация, по мнению Пшеничной, во многом будет зависеть от того, как россияне будет соблюдать введенные рекомендации: избегать многолюдных мест, соблюдать социальную дистанцию, использовать средства индивидуальной защиты и антисептики.

С 1 по 10 мая в России объявили выходными днями. Это было сделано для противодействия распространению коронавирусной инфекции. Россиянам посоветовали провести время дома или на природе.